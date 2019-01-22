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  • 22.01.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 11:49

: 'dan kötü haber: Evden çıkamaz durumda! ?

, omurundaki kırık nedeniyle evden çıkamaz durumda. Sanat camiasındaki ölüm ve hastalık haberlerini duyurmasıyla tanınan ses sanatçısı , 64 yaşındaki oyuncu Recep Aktuğ'un durumunun kötü olduğunu belirtti. Evinden çıkamaz durumda olan usta oyuncu ?

Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hakkında kötü haberi, sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'Felaket Tellalı' olarak anılan Onur Akay bildirdi. Onur Akay, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde hayat verdiği 'Hilmi' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Recep Aktuğ'un (64), evden çıkamaz durumda olduğunu duyurdu. Ses sanatçısı Onur Akay, daha önce hastaneye kaldırıldığını duyurduğu 64 yaşındaki oyuncu Recep Aktuğ hakkında üzücü bir haber daha verdi.

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