Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi Cavalli oldu.

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet verecek. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katılacak. Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma'da kısa bir tatil yapacak.