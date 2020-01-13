Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 13.01.2020 17:58
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 19:07

Son dakika: Sıla ile evlendi! Şahitleri bakın kim oldu

Sıla Gençoğlu ile ünlü şef bugün sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahı Nişantaşı’ndaki evlerinde kıyıldı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani’ni damatlık tercihi Cavalli oldu. Hazer Amani evliyken başlayan ilişki tam da geçen sene bu gün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, 'nin şahitliklerini ise ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi Cavalli oldu.

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet verecek. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katılacak. Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma'da kısa bir tatil yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin HaberleriSon dakika: Sıla ile Hazer Amani evlendi! Şahitleri bakın kim oldu
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri