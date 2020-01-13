Sıla ve sevgilisi Hazer Amani bugün evleniyor! Hamile olduğu iddia edilen Sıla'nın düğün detayları!

Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile ilk fotoğrafını yeni yılın ilk günü paylaşarak artık saklanmadıklarını gözler önüne serdi. Ahmet Kural'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra o zamanlar evli olan şef Hazer Amani ile gece yarısı aracın içinde sarmaş dolaş görüntülenen Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi. Dün akşam aileleriyle birlikte yemek yiyen ancak karşısında basın mensuplarını gördüğü için rahatsız olan Sıla Gençoğlu, bugün Nişantaşı'ndaki bir restoranda nikah masasına oturacaktı. Ancak düğün mekanları ifşa olan ünlü çift, nikaha saatler kala mekanı ve saati değiştirdi. Sıla'nın hamile olduğu için apar topar evlendiği de bir başka iddialar arasında... Peki Sıla ve daha önce evlilik yapmış olan Hazer Amani'nin düğününün detayları neler? İşte merak edilen Sıla Gençoğlu - Hazer Amani düğününün bilinmeyenleri...

13.01.2020 12:11 - Son Güncelleme: 13.01.2020 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





