Sıla ve sevgilisi Hazer Amani bugün evleniyor! Hamile olduğu iddia edilen Sıla'nın düğün detayları!
Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile ilk fotoğrafını yeni yılın ilk günü paylaşarak artık saklanmadıklarını gözler önüne serdi. Ahmet Kural'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra o zamanlar evli olan şef Hazer Amani ile gece yarısı aracın içinde sarmaş dolaş görüntülenen Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi. Dün akşam aileleriyle birlikte yemek yiyen ancak karşısında basın mensuplarını gördüğü için rahatsız olan Sıla Gençoğlu, bugün Nişantaşı'ndaki bir restoranda nikah masasına oturacaktı. Ancak düğün mekanları ifşa olan ünlü çift, nikaha saatler kala mekanı ve saati değiştirdi. Sıla'nın hamile olduğu için apar topar evlendiği de bir başka iddialar arasında... Peki Sıla ve daha önce evlilik yapmış olan Hazer Amani'nin düğününün detayları neler? İşte merak edilen Sıla Gençoğlu - Hazer Amani düğününün bilinmeyenleri...
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun yasak aşkı Hazer Amani'den hamile kaldığı iddia edildi. Yılın ilk gününde gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları şoke etti! Hazer Amani henüz Deniz Mumcuoğlu ile evliyken gece yarısı bir aracın içerisinde Sıla ile sarmaş dolaş görüntülenmiş ve akabinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.
MEKAN İFŞA OLUNCA NİKAH SAATİNİ DEĞİŞTİRDİLER
Geçtiğimiz aylarda 1 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı alan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani çiftinin düğününün detayları belli oldu. Bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, nikaha saatler kala ani bir değişiklik yaptı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Dün akşam aileleriyle birlikte yemek yiyen ancak karşısında basın mensuplarını gördüğü için rahatsız olan Sıla Gençoğlu, bugün Nişantaşı'ndaki bir restoranda nikah masasına oturacaktı. Ancak düğün mekanları ifşa olan ünlü çift, nikaha saatler kala mekanı ve saati değiştirdi. İkili, bugün 15.30'da Sıla Gençoğlu'nun evinde nikah masasına oturacak.