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  • 13.01.2020 14:26
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 14:28

Son dakika: 'ün babası hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Uzun süredir yoğun bakımda olan şarkıcı 'ün babası , 90 yaşında hayatını kaybetti. Cenazeye , , gibi bir çok ünlü isim katıldı.

Metin Şentürk'ün acı günü

, bugün Fatih Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. 'ün acı gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye , , gibi bir çok ünlü isim katıldı.



Cenazede taziyeleri kabul eden Metin Şentürk 'Aile olarak acımız büyük babamızı kaybettik. Kendisi 90 yaşındaydı son bir ayı da hastanedeydi. Belirgin bir rahatsızlığı yoktu, Allah'ın takdiri böyle oldu' dedi.

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