Şükrü Şentürk , bugün Fatih Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Metin Şentürk'ün acı gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye Oktay Kaynarca, Olgun Şimşek, Şoray Uzun gibi bir çok ünlü isim katıldı.
Cenazede taziyeleri kabul eden Metin Şentürk 'Aile olarak acımız büyük babamızı kaybettik. Kendisi 90 yaşındaydı son bir ayı da hastanedeydi. Belirgin bir rahatsızlığı yoktu, Allah'ın takdiri böyle oldu' dedi.
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