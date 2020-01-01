

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin Antalya galası, başrol oyuncularının katılımıyla sinemaseverlerle buluştu.

Kentte bir alışveriş merkezinde yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı. Oyuncular daha sonra sinemaseverlerle "Baba Parası" filmini izledi.





Film gösteriminin ardından gazetecilerle bir araya gelen Ahmet Kural, lise eğitimini Antalya'da aldığını ve filmin vizyona girdiği gün de kentte olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kural, filmde canlandırdığı "Selim" karakteri için uzun süre çalıştığını belirterek, "Canlandırdığım rol gereği Kıbrıs ağzıyla konuşuyorum. Bunun için Kıbrıs'taki birkaç taksiciyle de karakter üzerinde çalıştım. İlerleyen zamanlar için elimizde birçok proje bulunuyor. Düğün Dernek hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. İnşallah üçüncüsü çekilir." dedi.

Oyuncu Cemcir de yaptıkları filmlerde gişedeki izleyici sayısını hiçbir zaman düşünmediklerini savundu.





Film çekimlerinin 6 hafta sürdüğünü ve iki karaktere hayat verdiğini kaydeden Cemcir, "Makyaj 6-7 saat sürdüğü için sinirlerim bozuldu. Çünkü makyajın bu kadar uzun ve zor olacağını düşünmüyordum. 30 saatte 30-40 yaş yaşlandım. Bir daha da yapar mıyım bilmiyorum." diye konuştu.

Oyuncu Tanrısevsin de filmde farklı karakterlerin para karşısında verdiği mücadeleyi ortaya koyduklarını anlattı.

Yönetmenliği ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmde Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin'in yanı sıra Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Ayhan Taş, Özgür Emre Yıldırım ve Deniz Barut rol alıyor.