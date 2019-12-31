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Baba Parası filmi ünlülerden tam not aldı! İşte ünlülerin Baba Parası yorumu...

Baba Parası 1 Ocak'ta vizyona giriyor. Filmde Ahmet Kural ile Murat Cemcir'e başrollerde Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut ,Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş eşlik etti. Ahmet Kural , Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in yeni filmi 'Baba Parası', ünlüler tarafından sevildi. Ünlüler, gösterime 1 Ocak'ta girecek olan 'Baba Parası'nı bakın nasıl değerlendirdi...

31.12.2019 12:00 - Son Güncelleme: 31.12.2019 12:32
Baba Parası filmi ünlülerin onayından geçti! İşte ünlülerin Baba Parası yorumu...

1 Ocak'ta vizyona girecek 'Baba Parası' filminin galası geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Kahkahanın eksik olmadığı gösterimde, iddialı yapım ünlülerden tam not aldı. Ünlüler, gösterime 1 Ocak'ta girecek olan 'Baba Parası'nı şöyle değerlendirdi;

Baba Parası filmi ünlülerin onayından geçti! İşte ünlülerin Baba Parası yorumu...

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

Çok eğlendim. Çok hoşuma gitti gerçekten. Fragmanının da üstüne koyarak sürprizleriyle bir film olmuş. Selçuk hocayla da konuştuk. İnce detayları, ses efektleri, miksajı, her şeyi... Oyuncular, karakterler çok hoşuma gitti. Eminim seyirci de sevecektir.

Baba Parası filmi ünlülerin onayından geçti! İşte ünlülerin Baba Parası yorumu...

AYLİN KONTENTE
Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Çok güzel oyunculuklar, çok tatlı bir ekip. Zaten arkadaşız ve yakından takip ediyoruz. Tavsiye ederim; gidin izleyin. Çok güzel vakit geçirirsiniz.

Baba Parası filmi ünlülerin onayından geçti! İşte ünlülerin Baba Parası yorumu...

BEKİR AKSOY

Bizim için sürpriz olmadı. Gerçekten iyi bir şey bekliyorduk. Beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Bütün oyuncular çok başarılıydı. Konu olarak da çok iyiydi. Son zamanlarda komedilerde baktığınızda zaman zaman espriler çok alt seviyede oluyor. Bu filmde hakikaten çok kaliteli ve doğru işlenmişti. Senaryosu da oyunculuklar da harikaydı.

Baba Parası filmi ünlülerin onayından geçti! İşte ünlülerin Baba Parası yorumu...

FERMAN AKGÜL

Gülmeye ihtiyacımız vardı, özlemişiz. Bu aralar yoğun çalışıyoruz ve bu film çok iyi geldi bize. Biz fragmanlarını izlemiştik. Bizi neyin karşılayacağını hayal ediyorduk. Hayal ettiğimiz gibi oldu. Yolu açık olsun. Başarılar. Hala yüzüm gülüyor.

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