Baba Parası filmi ünlülerden tam not aldı! İşte ünlülerin Baba Parası yorumu...

BEKİR AKSOY

Bizim için sürpriz olmadı. Gerçekten iyi bir şey bekliyorduk. Beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Bütün oyuncular çok başarılıydı. Konu olarak da çok iyiydi. Son zamanlarda komedilerde baktığınızda zaman zaman espriler çok alt seviyede oluyor. Bu filmde hakikaten çok kaliteli ve doğru işlenmişti. Senaryosu da oyunculuklar da harikaydı.

