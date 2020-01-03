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  • 03.01.2020 18:29
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 18:29

Hollywood'un ünlü çifti ve tatil için 'a geldi

Hollywood sinemasının ünlü çifti ve , iki çocuğuyla birlikte 'a geldi. tatillerini tamamlayan ünlü çiftin İstanbul'a da tatil için geldikleri öğrenildi.




Hollywood sinemasının ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, iki çocuğuyla birlikte İstanbul'a geldi. Afrika tatillerini tamamlayan ünlü çiftin İstanbul'a da tatil için geldikleri öğrenildi.

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