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  • 28.12.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 16:55

Dünyaca ünlü sanatçı paylaştı: Türk otomobiline talibim

Türkiye'nin ilk yerli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle tanıtıldı. Yerli otomobiller herkesi hayran bıraktı. Onlardan biri de dünyaca ünlü şarkıcı . Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" diye yazdı.

Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında Müslüman olup, Türkiye'ye yerleşen Amerikalı sanatçı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonla dünyaya tanıtılan yerli otomobile talip olduğunu ve sipariş vermek istediğini açıkladı.

Miles, yerli otomobilin fotoğrafını kullanarak Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ilk talep benden. Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" diye yazdı. Miles'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce takipçisinden beğeni aldı.

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