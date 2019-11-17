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  • Son Güncelleme: 17.11.2019 19:46

? , nereli ve neden hayatını kaybetti?

Usta oyuncu kısa bir süre önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Gelen son dakika haberine göre ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan bu üzücü olayın ardından sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, , nereli ve neden hayatını kaybetti? İşte hayatı...

Yıldız Kenter kimdir?

Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter geçen gün İstanbul Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Peki, Yıldız Kenter kaç yaşında, nereli ve neden hayatını kaybetti? İşte ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'in hayatı...

YILDIZ KENTER KİMDİR?

11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıkmış, sinema oyunculuğuyla üç defa Altın Portakal ödülüne layık görülmüş tiyatro oyuncusudur. 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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