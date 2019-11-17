Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter geçen gün İstanbul Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Peki, Yıldız Kenter kaç yaşında, nereli ve neden hayatını kaybetti? İşte ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'in hayatı...

YILDIZ KENTER KİMDİR?

11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıkmış, sinema oyunculuğuyla üç defa Altın Portakal ödülüne layık görülmüş tiyatro oyuncusudur. 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.