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  • 18.11.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 10:27

Son dakika: 'in sınıf arkadaşı usta tiyatrocu hayatını kaybetti! Jale Birsel kimdir?

Son dakika haberi... Usta tiyatrocu 92 yaşında hayatını kaybetti. ’in vefatının hemen sonrasında bu kez sınıf arkadaşı olan Jale Birsel’in vefat haberi tiyatro dünyasını yasa boğdu.

Usta tiyatrocu hayatını kaybetti!

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden üst üste kötü haberler geldi. 'in vefatının hemen sonrasında bu kez 'in vefat haberi tiyatro dünyasını yasa boğdu.

Usta oyuncu Yıldız Kenter'in vefat haberinden sonra bir acı haber de İzmir'den geldi. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. Jale Birsel'in 'de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.

DEVLET TİYATROLARI'NDAN AÇIKLAMA
Jale Birsel'in vefat haberini duyuran Devlet Tiyatroları şu mesajı yayınladı; "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

YILDIZ KENTER İLE AYNI SINIFTAYDI
Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuvarda aynı sınıfta olan Jale Birsel'in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.

JALE BİRSEL KİMDİR
Jale Birsel, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır.

38 Yıl boyunca verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, alkışlarını ve beğenilerini kazandı. Canlandırdığı birbibrinden tamamen bağımsız farklı roller onun işinde ne kadar usta olduğunun göstergesiydi.

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