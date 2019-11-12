Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç'la birlikte olan Gupse Özay, Selin Ciğerci'nin düğününe yalnız katıldı. Bir deri bir kemik kaldığı gözden kaçmayan Özay, 'Deliha' karakterini kastederek "Şekeri azalttım, kendime döndüm. Yine rol için kilo alırım ama 2 ayda 20 kilo almam, bir seneye yayarım. Acele ettim, cehaletti" dedi.
Gupse Özay adeta eridi! İşte Gupse Özay'ın şaşırtan son hali
Deliha filmleri için bir dönem 20 kilo birden alan ünlü oyuncu Gupse Özay, adeta eridi bitti. Ünlü oyuncu Gupse Özay kilo alıp verme konusunda kendisini "Tam bir cehaletti" şeklinde eleştirdi. Özay, "Şekeri azalttım, kendime döndüm. Yine rol için kilo alabilirim ama iki ayda 20 kilo almam; bir yıla yayarım. Acele ettim, tam bir cehaletti." dedi. İşte Gupse Özay'ın görenleri şaşırtan son hali.
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