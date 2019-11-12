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  • 12.11.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 09:55

adeta eridi! İşte Gupse Özay'ın şaşırtan son hali

Deliha filmleri için bir dönem 20 kilo birden alan ünlü oyuncu , adeta eridi bitti. Ünlü oyuncu Gupse Özay kilo alıp verme konusunda kendisini "Tam bir cehaletti" şeklinde eleştirdi. Özay,  "Şekeri azalttım, kendime döndüm. Yine rol için kilo alabilirim ama iki ayda 20 kilo almam; bir yıla yayarım. Acele ettim, tam bir cehaletti." dedi. İşte Gupse Özay'ın görenleri şaşırtan son hali.



Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç'la birlikte olan Gupse Özay, Selin Ciğerci'nin düğününe yalnız katıldı. Bir deri bir kemik kaldığı gözden kaçmayan Özay, 'Deliha' karakterini kastederek "Şekeri azalttım, kendime döndüm. Yine rol için kilo alırım ama 2 ayda 20 kilo almam, bir seneye yayarım. Acele ettim, cehaletti" dedi.

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