



Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç'la birlikte olan Gupse Özay, Selin Ciğerci'nin düğününe yalnız katıldı. Bir deri bir kemik kaldığı gözden kaçmayan Özay, 'Deliha' karakterini kastederek "Şekeri azalttım, kendime döndüm. Yine rol için kilo alırım ama 2 ayda 20 kilo almam, bir seneye yayarım. Acele ettim, cehaletti" dedi.