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  • 13.11.2019 14:06
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 14:06

, , ve 11 milyon fidan klibinde buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ''da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı '' kampanyasına sanatçılar, ‘Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca’ şarkısıyla destek oldu. Şarkıyı , , ve seslendirdi.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Kasım'da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyasında Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluştu. Dünyanın en büyük ağaçlandırma projesine sanatçılar da 'Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca' şarkısıyla destek oldu.

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