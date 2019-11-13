Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Kasım'da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyasında Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluştu. Dünyanın en büyük ağaçlandırma projesine sanatçılar da 'Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca' şarkısıyla destek oldu.