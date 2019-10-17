Dostları yalnız bırakmadı

Türkiye ve yurtdışında birçok merkezi bulunan yaşam koçu ve estetisyen Çiğdem Akman, geçtiğimiz ay Demet Akalın'a yaptığı Gold Needle operasyonu (Altın İğne) ile magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Akman şimdi ise Ankara'da yeni şubesini açmaya hazırlanıyor. Ünlü isimler sosyal medya sayfalarından fotoğraf paylaşarak Akman'a destek oldular.



