Türkiye ve yurtdışında birçok merkezi bulunan yaşam koçu ve estetisyen Çiğdem Akman, geçtiğimiz ay Demet Akalın'a yaptığı Gold Needle operasyonu (Altın İğne) ile magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Akman şimdi ise Ankara'da yeni şubesini açmaya hazırlanıyor. Ünlü isimler sosyal medya sayfalarından fotoğraf paylaşarak Akman'a destek oldular.
Dostları yalnız bırakmadı
Akalın'a yaptığı operasyonla magazin gündeminde uzun süre konuşulan ünlü isimlerin estetisyeni, Ankara’da açacağı yeni merkezinin heyecanını ünlü dostları ile birlikte paylaşacak.
Türkiye ve yurtdışında birçok merkezi bulunan yaşam koçu ve estetisyen Çiğdem Akman, geçtiğimiz ay Demet Akalın'a yaptığı Gold Needle operasyonu (Altın İğne) ile magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Akman şimdi ise Ankara'da yeni şubesini açmaya hazırlanıyor. Ünlü isimler sosyal medya sayfalarından fotoğraf paylaşarak Akman'a destek oldular.
- Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba tanınmayacak halde!
- Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşırttı! Tıpkı babası...
- Kuruluş Osman oyuncuları Alp'lik eğitimi için dağlarda kaldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.