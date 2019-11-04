Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte Medcezir'in güzeli...

Aydan Şener'in kızı da annesi gibi oyuncu. Güzel oyuncu 'Tuğçe' karakterine can veren güzel kızın yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in kızı olduğu ortaya çıktı. Yeşilçam filmlerinin aranan ismi Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in Medcezir'deki Tuğçe olduğunu öğrenenler şoke oldu. 31 yaşındaki genç oyuncu güzelliği ilE annesinin izinden gidiyor. Eski futbolcu Ayhan Akbin ile Aydan Şener'in kızı olan Ecem Akbin, şimdilerde dizide tanıdığımız halinden oldukça farklı görünüyor. Ecem Akbin'in bu değişikliğinin nedeninin kilo vermesi ve estetik operasyonları geçirmesi olduğu konuşuluyor. İşte değişimi ile de dikkat çeken genç oyuncu, Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

04.11.2019 16:45 - Son Güncelleme: 04.11.2019 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





