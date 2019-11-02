Fatma Girik tedavisinin ardından Bodrum'a döndü! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in son sağlık durumu nasıl?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 2 aylık tedavisinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine döndü. Girik, evine gelir gelmez hasta yatağındaki annesi Münevver Girik ile hasret giderdi. Tedavisinin ardından görüntülenen Fatma Girik, sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in tedavi süreci nasıl gidiyor? İşte tedavisinin ardından Fatma Girik'ten ilk görüntüler ve ilk açıklamaları.
02.11.2019 13:58
- Son Güncelleme: 02.11.2019 14:40
Yaklaşık 2 ay önce rahatsızlığından dolayı gittiği Ankara'da tedavi gören Fatma Girik yürümekte zorluk çektiği için 1 ay süreyle fizik tedavi gördü.
DİĞER GALERİLER