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  • 17.08.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 14:52

'ten özel teşekkür mesajı

Ekranlardan elini eteğini çeken, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren , kurucusu olduğu için sosyal medya hesabından 'teşekkür' paylaşımında bulundu.

Gamze Özçelik'ten özel teşekkür mesajı

Zeynep , Kurucu Başkanı olarak 2. yılını doldurmaları nedeniyle tüm sevenlerine ve yardımını eksik etmeyenlere teşekkür etti.

Umuda Koşanlar Derneğinin kurucularından olup kimsesiz çocuklar için yardımdan yardıma koşan Zeynep Gamze Özçelik, dernekte 2 yılını doldurdu.

Gönüllü olarak yardıma muhtaç çocukların elinden tutup gülümsemelerine sebep olan Gamze Özçelik, bugün itibariyle 2. yılını doldurduklarını ve yardımını eksik etmeyen herkes için bir 'teşekkür' paylaşımında bulundu.

İşte Zeynep Gamze Özçelik'in Instagram'daki o paylaşımı...

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