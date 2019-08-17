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  • 17.08.2019 16:46
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 16:58

son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık...

Asıl adı Mustafa Dağlar olan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde bir rezidansta ölü bulunmuştu. Devran Çağlar bugün son yolculuğuna uğurlandı. Çağlar'ın cenazesine sanat dünyasından kimse katılmadı.

Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık...

90'lı yıllarda seslendirdiği arabesk ve fantezi şarkılarla adından söz ettiren ve asıl adı Mustafa Dağlar olan , İstanbul Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulunmuştu. Kalp krizi sonucu öldüğü açıklanan şarkıcı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan uçak ile 'ya getirildi. Devran Çağlar'ın cenazesi, İçmeler Yeni Cami'de kılınan öğle namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

BÜYÜK VEFASIZLIK

Devran Çağlar'ın cenazesine, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, annesi Mihriban ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye sanat camiasından katılım olmazken, annesi tabut başında gözyaşı döktü.

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