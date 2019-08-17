Sıla ile Şef Hazer Amani 7 ay önce görüntülenmiş, "Aramızda bir şey yok, iş görüşmesi yapıyoruz" demişlerdi.
5 AY ÖNCE BOŞANDI
Hazer Amani 6 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan 5 ay önce boşandı.
Sıla ile Şef Hazer Amani 7 ay önce görüntülenmiş, "Aramızda bir şey yok, iş görüşmesi yapıyoruz" demişlerdi.
5 AY ÖNCE BOŞANDI
Hazer Amani 6 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan 5 ay önce boşandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.