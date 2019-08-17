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  • 17.08.2019 13:25
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 13:31

ve sevgilisi ortalığı birbirine kattı! Kimse anlam veremedi

Ünlü şarkıcı , Ahmet Kural'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra şef ile görüntülenmişti. Çift en başlarda aşklarını reddetse de, ilişkileri ortaya çıkmıştı. Önceki gün Bodrum'da konser veren Sıla'yı sevgilisi Hazer Amani yalnız bırakmadı. Ancak konser çıkışı çiftin panik anları kameralara böyle yansıdı.

Sıla ile Şef Hazer Amani 7 ay önce görüntülenmiş, "Aramızda bir şey yok, iş görüşmesi yapıyoruz" demişlerdi.

5 AY ÖNCE BOŞANDI

Hazer Amani 6 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan 5 ay önce boşandı.

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