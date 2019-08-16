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Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. Ekranlardan elini eteğini çeken 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Eski eşi ve oğlunun babası Uğur Pektaş ile barışan Gamze Özçelik, oğlu Murathan ile paylaştığı fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. İşte Gamze Özçelik'in oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları.

16.08.2019 17:15 - Son Güncelleme: 16.08.2019 17:22
Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, sosyal medyayı salladı!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş ile barışmış ve sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulmuştu. Gamze Özçelik şimdi de oğlu ile paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. İşte Gamze Özçelik'in oğlu ve diğer ünlülerin çocukları.

Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, sosyal medyayı salladı!

CÜNEYT ARKIN'IN HİÇ GÖRÜŞMEDİĞİ KIZI ORTAYA ÇIKTI

Cüneyt Arkın, ilk evliliğini Doktor Güler Mocan ile yapmış, çiftin 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları olmuştu. Arkın ve Mocan bir süre sonra ayrılınca, şimdi 47 yaşında olan Filiz Canlı'nın da babasıyla ilişkisi kesildi.

Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, sosyal medyayı salladı!

İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı

Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, sosyal medyayı salladı!

Defne Canlı

Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, sosyal medyayı salladı!

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, mankenler kraliçesi olarak anılan Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde zirvedeki yerini korumayı başarırken, genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı.

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