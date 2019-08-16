Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. Ekranlardan elini eteğini çeken 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Eski eşi ve oğlunun babası Uğur Pektaş ile barışan Gamze Özçelik, oğlu Murathan ile paylaştığı fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. İşte Gamze Özçelik'in oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları.
16.08.2019 17:15
- Son Güncelleme: 16.08.2019 17:22
Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, mankenler kraliçesi olarak anılan Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde zirvedeki yerini korumayı başarırken, genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı.
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