Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, sosyal medyayı salladı!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş ile barışmış ve sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulmuştu. Gamze Özçelik şimdi de oğlu ile paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. İşte Gamze Özçelik'in oğlu ve diğer ünlülerin çocukları.