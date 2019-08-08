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  • 08.08.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 12:23

'i aldattı mı, ile sevgili mi? nereli kaç yaşında?

Bir süredir boşanacakları söylenen 'nun 'i kendisine ikizi kadar benzeyen oyuncu ile aldattığı ortaya çıktı. Kenan Doğulu ile Beren Saat arasına Aslı İşler'in girdiği ve aşkın bu yüzden bittiği iddia edildi. Aslı İşler'in adı, daha önce de Murat Boz ve Aslı Enver ilişkisini bitiren kişi olarak anılmıştı. 16 Ağustos 1993 tarihinde 'da dünyaya gelen Aslı İşler reklam ve dizi oyunculuğu yapmaktadır. Tiyatro ve oyunculuğa ilgisi, ortaokuldaki tiyatro kulübünde başlayan güzel oyuncu Aslı İşler Lady Macbeth rolünü üstlenmişti. Peki Kenan Doğulu ve Aslı İşler sevgili mi? nereli kaç yaşında?

Kenan Doğulu, Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler'le mi aldattı?

Kenan Doğulu ve Aslı İşler sevgili mi? Aslı İşler kimdir nereli kaç yaşında? Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ihanet yüzünden boşanma kararı aldığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğulu'nun Beren Saat'i kendisine ikizi kadar benzeyen oyuncu Aslı İşler ile aldattığı iddia edildi. Aslı İşler'in daha önce Beren Saat'în rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alması akıllara 'İkiliyi Beren Saat mi tanıştırdı?' sorularını getirdi. Kenan Doğulu hayranı olduğu belli eden Aslı İşler, 2016 senesinde Doğulu'nun fotoğrafını paylaşmış. Öte yandan Doğulu'nun genç oyuncunun fotoğrafını beğenmesi de ilişki iddialarını güçlendirdi.

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