Kenan Doğulu ve Aslı İşler sevgili mi? Aslı İşler kimdir nereli kaç yaşında? Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ihanet yüzünden boşanma kararı aldığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğulu'nun Beren Saat'i kendisine ikizi kadar benzeyen oyuncu Aslı İşler ile aldattığı iddia edildi. Aslı İşler'in daha önce Beren Saat'în rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alması akıllara 'İkiliyi Beren Saat mi tanıştırdı?' sorularını getirdi. Kenan Doğulu hayranı olduğu belli eden Aslı İşler, 2016 senesinde Doğulu'nun fotoğrafını paylaşmış. Öte yandan Doğulu'nun genç oyuncunun fotoğrafını beğenmesi de ilişki iddialarını güçlendirdi.