Magazin gündemine şoke eden bir iddia adeta bomba şeklinde düştü. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Magazin programında sunucu Canan Danyıldız kendisine bir seyirciden gelen iletiyi yayında paylaştı. Danyıldız yayında, kendisine bir seyirciden gelen mesajda "Kenan Doğulu'nun HIV olduğunun" iddia edildiğini dile getirdi. Canan Danyıldız'ın teyit etmeden açıklaması ise vatandaşların büyük tepkisini çekti. AIDS sonradan edinilen bağışıklık sistemi yetersizliği sendromu anlamına gelir. Sonradan Edinilen ifadesi hastalığın irsi (genetik) olmadığını anlamına gelmektedir. Peki Beren Saat Kenan Doğulu son dakika hastalık vakaı nedir? Beren Saat hasta mı? HIV AIDS nedir nasıl bulaşır?