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  • 08.08.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 09:51

Beren Saat son dakika nedir? ? AIDS nedir ?

Uzun süredir ünlü çiftin evliliklerinde sorun olduğu iddiası magazin gündemine geliyordu. Beren Saat'in sosyal medya paylaşımları ise bu iddiaları kuvvetleniyordu. Şimdi ise 'de yayınlanan "Beyaz Magazin" programında tartışma yaratacak bir iddia gündeme geldi. Programın sunucularından Canan Danyıldız, kendisine izleyicilerden gelen bir mesajda 'nun, virüsü taşıdığının iddia edildiğini açıkladı. Danyıldız, kendisine gelen bilgide Beren Saat'in de bu virüsü taşıdığının iddia edildiğini belirtti.Canan Danyıldız bu bilginin DM'den ve 'yu tanıyan birisinden geldiğini öne sürdü.

Kenan Doğulu ve Beren Saat için skandal iddia! HIV virüsü ...

Magazin gündemine şoke eden bir iddia adeta bomba şeklinde düştü. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Magazin programında sunucu Canan Danyıldız kendisine bir seyirciden gelen iletiyi yayında paylaştı. Danyıldız yayında, kendisine bir seyirciden gelen mesajda "Kenan Doğulu'nun HIV olduğunun" iddia edildiğini dile getirdi. Canan Danyıldız'ın teyit etmeden açıklaması ise vatandaşların büyük tepkisini çekti. AIDS sonradan edinilen bağışıklık sistemi yetersizliği sendromu anlamına gelir. Sonradan Edinilen ifadesi hastalığın irsi (genetik) olmadığını anlamına gelmektedir. Peki Beren Saat Kenan Doğulu son dakika hastalık vakaı nedir? Beren Saat hasta mı? HIV AIDS nedir nasıl bulaşır?

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