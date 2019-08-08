2014 senesinde görkemli bir düğünle dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti boşandı. Çiftin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Daha önce aralarında anlaşan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın boşanma protokolü imzaladığı öğrenildi.

KOL KOLA ÇIKTILAR

Adliyeden kol kola çıkan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan kısa bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç "Yütüremedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." dedi.

Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı." demekle yetindi.

BOŞANMA HABERLERİNE KAÇAMAK CEVAP VERMİŞTİ

MS hastalığı nükseden Serdar Ortaç, dün akşam kan vermek için gittiği hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Boşanma iddialarına kaçamak cevap veren Ortaç, "Ne bileyim ağabey, ne diyeyim." demekle yetinmişti.