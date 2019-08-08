Bomba iddia! Kenan Doğulu Beren Saati hangi ünlü oyuncuyla aldattı? Şok eden detay...
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ayrılığı hakkında bir kanalda yayınlanan magazin programında ortaya atılan iddia herkesi şok etti. Bir süredir boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ayrılık nedeninin oyuncu Aslı İşler olduğu iddia edildi. Beren Saat ile Aslı İşler bir dönem aynı dizide birlikte rol almışlardı. Peki Aslı İşler kimdir? İşte Beren Saat ile Kenan Doğulu cephesinden detaylar...
08.08.2019 11:58
- Son Güncelleme: 08.08.2019 12:16
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin ayrılık nedeninin aldatma olduğu iddia edildi. Beren Saat'in Kenan Doğulu'nun Harbiye konserine gitmeyip yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu'yla vakit geçirmesi dikkat çekmişti. Bir kanalda yayınlanan magazin programında, Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saati oyuncu Aslı İşler ile aldattığı iddia edildi.
Bir süredir boşanacakları iddia edilen Beren - Kenan çiftiyle ilgili yaşanan yeni gelişme herkesi şaşırttı. Beren Saat son olarak Kenan Doğulu'nun Harbiye konserine gitmemesiyle dikkat çekmişti. Kenan Doğulu ise sahneden barışma mesajları göndermişti. Anne Serpil Doğulu da boşanma iddialarını yalanlamıştı.
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