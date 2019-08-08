Bomba iddia! Kenan Doğulu Beren Saati hangi ünlü oyuncuyla aldattı? Şok eden detay...

Bir süredir boşanacakları iddia edilen Beren - Kenan çiftiyle ilgili yaşanan yeni gelişme herkesi şaşırttı. Beren Saat son olarak Kenan Doğulu'nun Harbiye konserine gitmemesiyle dikkat çekmişti. Kenan Doğulu ise sahneden barışma mesajları göndermişti. Anne Serpil Doğulu da boşanma iddialarını yalanlamıştı.



