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Bomba iddia! Kenan Doğulu Beren Saati hangi ünlü oyuncuyla aldattı? Şok eden detay...

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ayrılığı hakkında bir kanalda yayınlanan magazin programında ortaya atılan iddia herkesi şok etti. Bir süredir boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ayrılık nedeninin oyuncu Aslı İşler olduğu iddia edildi. Beren Saat ile Aslı İşler bir dönem aynı dizide birlikte rol almışlardı. Peki Aslı İşler kimdir? İşte Beren Saat ile Kenan Doğulu cephesinden detaylar...

08.08.2019 11:58 - Son Güncelleme: 08.08.2019 12:16
Bomba iddia! Kenan Doğulu Beren Saati hangi ünlü oyuncuyla aldattı? Şok eden detay...

Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin ayrılık nedeninin aldatma olduğu iddia edildi. Beren Saat'in Kenan Doğulu'nun Harbiye konserine gitmeyip yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu'yla vakit geçirmesi dikkat çekmişti. Bir kanalda yayınlanan magazin programında, Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saati oyuncu Aslı İşler ile aldattığı iddia edildi.

Bomba iddia! Kenan Doğulu Beren Saati hangi ünlü oyuncuyla aldattı? Şok eden detay...

Bir süredir boşanacakları iddia edilen Beren - Kenan çiftiyle ilgili yaşanan yeni gelişme herkesi şaşırttı. Beren Saat son olarak Kenan Doğulu'nun Harbiye konserine gitmemesiyle dikkat çekmişti. Kenan Doğulu ise sahneden barışma mesajları göndermişti. Anne Serpil Doğulu da boşanma iddialarını yalanlamıştı.

Bomba iddia! Kenan Doğulu Beren Saati hangi ünlü oyuncuyla aldattı? Şok eden detay...

Beren Saat daha önce boşanma iddiaları hakkında, "Bana biraz zaman verin" açıklaması yaparak kafaları karıştırmıştı.

Bomba iddia! Kenan Doğulu Beren Saati hangi ünlü oyuncuyla aldattı? Şok eden detay...

Kenan Doğulu ile arasında problem olduğu konuşulan Saat, eski sevgilisi Efe Güray ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak yaptığı yorumlarla magazin gündeminde yer etmişti.

Bomba iddia! Kenan Doğulu Beren Saati hangi ünlü oyuncuyla aldattı? Şok eden detay...

MESAJLARI YAKALADI

Birbirlerine aşkla bağlı olduklarını ifade eden çiftin ayrılık nedeninin ihanet olduğu ortaya çıktı. İddialara göre Kenan Doğulu, Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler ile aldattı.

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