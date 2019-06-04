Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı iddiasının sebebi! Beren Saat eski sevgilisiyle...

Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı? Uzun süredir ayrılacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu hakkında yeni bir iddia ortaya atılıyor. Ayrılığın nedeninin aldatma olduğu sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Ünlü çiftin konuyla ilgili yapılacak açıklamalar merak ediliyor. İşte Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı? Merak edilen detaylar haberimizde... Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti boşanacakları iddiasıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından kazada hayatını kaybeden eski sevgilisinin fotoğrafı yayınlayan Beren Saat, bu sefer de eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı.

04.06.2019 13:45 - Son Güncelleme: 04.06.2019 13:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





