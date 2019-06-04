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Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı iddiasının sebebi! Beren Saat eski sevgilisiyle...

Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı? Uzun süredir ayrılacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu hakkında yeni bir iddia ortaya atılıyor. Ayrılığın nedeninin aldatma olduğu sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Ünlü çiftin konuyla ilgili yapılacak açıklamalar merak ediliyor. İşte Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı? Merak edilen detaylar haberimizde... Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti boşanacakları iddiasıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından kazada hayatını kaybeden eski sevgilisinin fotoğrafı yayınlayan Beren Saat, bu sefer de eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı.

04.06.2019 13:45 - Son Güncelleme: 04.06.2019 13:49
Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı iddiasının sebebi! Beren Saat eski sevgilisiyle...

Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı iddiasının sebebi! Beren Saat eski sevgilisiyle... Beren Saat'in dün Instagram'da, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutlamak için yazdığı notta ihanet iması göze çarptı. Oyuncu, aşkla bağlandığı eşinin masumiyetini kaybettiğini belirterek. "Boşanmak işin en kolay tarafı" diyen Beren Saat'in "Güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok" ihanet imalarında bulunuyor.

Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı iddiasının sebebi! Beren Saat eski sevgilisiyle...

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti boşanacakları iddiasıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından kazada hayatını kaybeden eski sevgilisinin fotoğrafı yayınlayan Beren Saat, bu sefer de eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı.

Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı iddiasının sebebi! Beren Saat eski sevgilisiyle...

İHANET İMASI GÖZE ÇARPTI

Beren Saat'in dün Instagram'da, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutlamak için yazdığı notta ihanet iması göze çarptı. Oyuncu, aşkla bağlandığı eşinin masumiyetini kaybettiğini belirterek. "Boşanmak işin en kolay tarafı" diyen Beren Saat'in "Güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok" ihanet imalarında bulunuyor.

Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı iddiasının sebebi! Beren Saat eski sevgilisiyle...

FOTOĞRAFLAR GÖSTERMELİK Mİ?

Boşanacakları iddialarına karşı Kenan Doğulu 'boşanmıyoruz aramız iyi' açıklamasında bulunmuştu. Son olarak 4 Mayıs'ta basının karşısına el ele çıkınca soru işaretleri belirmişti. Posta'dan Mehmet Coşkundeniz'in kaleme aldığı yazıda, Beren Saat dünkü paylaşımında yer alan "Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar..." cümlesiyle o fotoğrafların göstermelik olduğunu belirtiyordu. Ama paylaşımın asıl dikkat çekici noktası Beren Saat'in ihanete uğradığını ima etmesi.

Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı mı iddiasının sebebi! Beren Saat eski sevgilisiyle...

"MASUMİYETİNİ KAYBETTİN"

Beren Saat, eşine "Bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı" diye sesleniyor. Ardından "Boşanmak işin en kolay kısmı" deyip esas zor olanın, bağlanmak, bağışlamak, güvenmek ve vazgeçmek olduğunu söylüyor.

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