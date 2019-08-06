Uzun zamandır Kınalıada yaşayan 78 yaşındaki usta ismin kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Birçok başarılı yapıma imza atan Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu da kaleme almıştı. Bugay'ın 1988 yılında yazmaya başladığı 'Bizimkiler' adlı televizyon dizisi bir döneme damga vurmuştu.

UMUR BUGAY KİMDİR?

Umur Bugay, 1941 yılında Ankara'da doğmuştur. 1959 yılında İstanbulHaydarpaşa Lisesinden mezun oldu. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.

1962 yılında sanat hayatına Arena Tiyatrosu'nda başladı. 1972 yılına kadarGülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu'nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.

1972 yılında tiyatro oyun yazarlığına başladı. Yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahneye kondu. "Haneler", "Reklâmlar", "Taşıtlar" bunlara örnektir. 1975 yılından sonra, mizah ağırlıklı öyküleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı.

1977 yılında, İstanbul Şehir Tiyatroları Tiyatrosu 'nda, "Bizler ve Bizler" adlı oyunu sahnelendi.

1977 yılından günümüze, Zeki Ökten ile yönetmen, senarist işbirliği içinde olan Umur Bugay, "Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Pisi Pisi", "Yoksul","Davacı" ve "Düttürü Dünya" adlı senaryoları yazdı. Aynı yıllarda, Memduh Ün'ün yönettiği, "Postacı", Zeki Alasya'nın yönettiği, "Aslan Bacanak" adlı filmlerin senaryolarını da yazdı.

1983 yılında Kent Oyuncuları Tiyatrosu'nda, "Bir Kadın Bir Erkek" adlı oyunu sahnelendi. 1990 yılında Bugay Film Yapım Reklamcılık Ltd.Şti`ni kurdu.1989 yılında uzun yıllar süren "Bizimkiler" dizisinin senaryosunu yazdı.

1993 "Yazlıkçılar" adlı 6 yıl süren, 40 bölümlük TV dizisinin senaryosunu yazmaya başladı. Devamında "Saygılar Bizden", "Oğlum Adam Olacak", "Komşu Komşu","Koltuk Sevdası" TV dizilerinin de senaryolarını yazdı.

1999 yılı yapımı, yönetmenliğini Yalçın Yelence`nin yaptığı "Duruşma" adlı sinema filminin senaristliği ve yapımcılığını üstlendi.

2000 yılında sahnelenen "Oğlum Adam Olacak" adlı müzikli tiyatro oyunun dramaturgluğunu yaptı.2002 yılı yapımı, yönetmenliğini Zeki Alasya`nın yaptığı, "Rus Gelin" adlı komedi filminin senaristliğini ve yapımcılığını üstlendi.

"Türk Küçükleri" adlı bir gülmece öyküleri kitabı vardır.

Umur Bugay, evlidir. İki çocuğu vardır.