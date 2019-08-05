Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 05.08.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:55

ika: doğum yaptı! Zeynep Selimoğlu dünyaya geldi! Bengü'nün sağlık durumu nasıl?

anne oldu. 40 yaşındaki şarkıcı Bengü ve eşi Selim Selimoğlu, kızları Zeynep'e kavuştu. Gelen ika bilgisine göre, ünlü sanatçı Bengü ile Selim Selimoğlu çiftinin bebeği 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 08.27’de dünyaya geldi. Peki,doğum yapan Bengü'nün sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile evlenen ünlü şarkıcı anne oldu! Ünlü sanatçı Bengü ile Selim Selimoğlu çiftinin bebeği dünyaya geldi. Doğum, Altunizade de özel bir hastanede 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 08.27'de gerçekleşti.

BENGÜ'NÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çift, bebeklerine Zeynep adını verdi. Doğumu gerçekleştiren uzman doktor, Zeynep bebeğin ve Bengü'nün sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz gün Bengü'nün ailesi kızına destek olmak için yanına gelmiş, ünlü şarkıcı anne - babasıyla yer aldığı kareyi Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmıştı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin HaberleriSon dakika: Bengü doğum yaptı! Zeynep Selimoğlu dünyaya geldi! Bengü'nün sağlık durumu nasıl?
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri