Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile evlenen ünlü şarkıcı Bengü anne oldu! Ünlü sanatçı Bengü ile Selim Selimoğlu çiftinin bebeği dünyaya geldi. Doğum, Altunizade de özel bir hastanede 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 08.27'de gerçekleşti.

BENGÜ'NÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çift, bebeklerine Zeynep adını verdi. Doğumu gerçekleştiren uzman doktor, Zeynep bebeğin ve Bengü'nün sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz gün Bengü'nün ailesi kızına destek olmak için yanına gelmiş, ünlü şarkıcı anne - babasıyla yer aldığı kareyi Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmıştı...