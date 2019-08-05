Jennifer Lopez Türkiye'de! 90 kişilik ekiple Antalya Havalimanı'na indi!
Jennifer Lopez, yarın saat vereceği konser için bugün sabaha karşı Antalya Havalimanı'na indi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından Antalya'ya gelen Lopez, CIP salonundan çıkış yaptı. Polis ekipleri, şarkıcının çıkış yaptığı kapıda yoğun güvenlik önlemi aldı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. 90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde konaklayacağı otele gitti. Konserin biletleri dün tükenirken, Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro (yaklaşık 300 bin TL) ödedi. Peki Jennifer Lopez Antalya konseri için hangi isteklerde bulundu? İşte başta Jennifer Lopez olmak üzere ünlülerin konser istekleri...
Jennifer Lopez, Antalya konseri için Türkiye'ye geldi! 49 yaşında ki Amerikalı Lopez'i sahnenin en ön sırasından izlemek tam 25 bin euro ile başlayıp 50'ye kadar yükseldi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamında konser verecek ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, konser için sabaha karşı Antalya Havalimanı'na indi.
90 KİŞİLİK EKİPLE GELDİ!
Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından Antalya'ya gelen Lopez, CIP salonundan çıkış yaptı. Polis ekipleri, şarkıcının çıkış yaptığı kapıda yoğun güvenlik önlemi aldı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. 90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde Regnum Carya Otel'e gitti.
BİLETLER TÜKENDİ
Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödediği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro'ya çıktı. Konserin biletlerinin dün tükendiği belirtildi.
JENNİFER LOPEZ HAYRANLARINI ANTALYA'YA DAVET ETTİ
Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'in konseri öncesi bir ekip, otele gelerek, incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesi ile otel yönetimiyle ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. İstanbul'da 7 yıl önce konser veren Lopez, 2'nci kez geleceği Türkiye'de konser için Antalya'yı tercih etti. Antalya'da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camla kaplı 3 katlı villada kalacak.
Jennifer Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler, biletlerin satışa çıktığı ilk günlerde, avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Lopez hayranları, ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak. Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Biletlerin satışa sunulduğu ilk günlerde 20 bin euro olan daha sonra 25 bin euroya yükselen loca fiyatları, şimdi 50 bin euroyu buldu. Jennifer Lopez için ayrılan 1 loca dışında sadece 2 locanın kaldığı belirtildi. Lopez'in istediği locayı ise kimin kullanacağı merak konusu oldu. Bu locada dünyaca ünlü başka bir ismin Lopez'i izleyeceği konuşuluyor.