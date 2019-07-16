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  • 16.07.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 11:02

Son dakika: 'yı mahkemeye verdi!

, şarkısını izinsiz kullandığı için 'yı mahkemeye verdi! Sağıroğlu şikayet dilekçesinde; O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star adlı yarışmalarda şarkısının Ilıcalı'nın kanalında hukuka aykırı şekilde defalarca izinsiz kullanıldığını belirtti. Maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne süren şarkıcı, 15 bin liralık tazminat talep etti.

Şarkıcı , adlı ünlü şarkısının O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star adlı yarışmalarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Programların yapımcısı 'yı savcılığa ihbar eden ünlü şarkıcının şikayeti üzerine Acun Medya hakkında Fikri Sinai Haklar Kanunu'na muhalefet suçundan dava açıldı.

15 BİN LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ!

Sağıroğlu şikayet dilekçesinde; şarkısının Ilıcalı'nın kanalında hukuka aykırı şekilde defalarca izinsiz kullanıldığını belirtti. Maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne süren şarkıcı, 15 bin liralık tazminat talep etti. TV8 yetkilisi, suçlamayı kabul etmedi. Dosya, uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Sağıroğlu uzlaşmak istemedi.

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