Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, kamuoyunda Arto olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikâyet ettiği iddia edilmişti. Bu şikâyet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.