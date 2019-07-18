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  • 18.07.2019 16:19
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 16:33

hakkındaki iddianame kabul edildi! Bir şok daha...

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı arasındaki 'paylaşım' kavgası hakkında son dakika gelişmesi. Kerimcan Durmaz'ın, Suç Örgütü'nün koruması altında olduğu ve Arto'yu tehdit ettirdiği iddialarının yer aldığı iddianame İstanbul 14. tarafından kabul edildi. Arto'nun mağdur olarak yer aldığı iddianamede, Kerimcan Durmaz ve Sarallar örgütünden toplamda 14 kişi şüpheli olarak yargılanıyor.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, kamuoyunda Arto olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikâyet ettiği iddia edilmişti. Bu şikâyet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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