Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya için para saçıyor! Bu kez de Mikonos'da yakalandılar!
Acun Ilıcalı'nın kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilişkisi tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Çeşme'de yakalanan Acun Ilıcalı Çağla Ayça Altunkaya çifti, bu kez de Mikonos kaçamağı sırasında görüntülendi. Acun, çıtır aşkıyla Çeşme'den lüks sürat teknesine atlayıp, sadece kahvaltı yapmak için Mikonos'a gidip geldi. Peki Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir?
Acun Ilıcalı'nın, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile olan beraberliği devam ediyor. Ilıcalı, önceki gün Yunan Adası Mikonos'da, genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile sürat teknesinde görüntülendi. Çeşme'de bindiği sürat teknesiyle Mikonos'a geçip Yunan doslarıyla bir araya gelen ünlü televizyoncuya, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van Hooijdonk'un eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Normal şartlardaki deniz yolculuğu yaklaşık 6 saat sürerken, Acun Ilıcalı, ultra lüks sürat teknesiyle bu mesafeyi sadece 1 saatte katetti. Acun, aşkı Mikonos'ta kahvaltı edebilsin diye denizin üzerinde uçtu.