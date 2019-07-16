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Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya için para saçıyor! Bu kez de Mikonos'da yakalandılar!

Acun Ilıcalı'nın kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilişkisi tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Çeşme'de yakalanan Acun Ilıcalı Çağla Ayça Altunkaya çifti, bu kez de Mikonos kaçamağı sırasında görüntülendi. Acun, çıtır aşkıyla Çeşme'den lüks sürat teknesine atlayıp, sadece kahvaltı yapmak için Mikonos'a gidip geldi. Peki Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir?

16.07.2019 10:14 - Son Güncelleme: 16.07.2019 11:24
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı mutlu etmek için her yolu deniyor! Bu kez de Mikonos'ta yakalandılar!

Acun Ilıcalı'nın, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile olan beraberliği devam ediyor. Ilıcalı, önceki gün Yunan Adası Mikonos'da, genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile sürat teknesinde görüntülendi. Çeşme'de bindiği sürat teknesiyle Mikonos'a geçip Yunan doslarıyla bir araya gelen ünlü televizyoncuya, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van Hooijdonk'un eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Normal şartlardaki deniz yolculuğu yaklaşık 6 saat sürerken, Acun Ilıcalı, ultra lüks sürat teknesiyle bu mesafeyi sadece 1 saatte katetti. Acun, aşkı Mikonos'ta kahvaltı edebilsin diye denizin üzerinde uçtu.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile bu kez de Mikonos'a kaçtı! Çağla Ayça Altunkaya kimdir?

HER YOLU DENİYOR

Çıtır sevgilisini mutlu etmek için her yolu deneyen Acun Ilıcalı, bu kez göz alıcı sürat teknesini kullandı! Sevgilisi ve aralarında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van Hooijdonk'un da olduğu arkadaşlarını teknesine alan Ilıcalı, Çeşme'den Mikonos'a geçti.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile bu kez de Mikonos'a kaçtı! Çağla Ayça Altunkaya kimdir?

İki yıl önce Fransa'da evlendiği Şeyma Subaşı ile, geçtiğimiz yılın kasım ayında boşanmasının ardından kendini "alemlere" atan Acun Ilıcalı, yeni sevgilisi ile Çeşme'de ilk kez görüntülendi.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile bu kez de Mikonos'a kaçtı! Çağla Ayça Altunkaya kimdir?

Acun Ilıcalı, önce genç sevgilisi Çağla Ayça ile birlikte, motorla sürat teknesinin olduğu marinaya geldi.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile bu kez de Mikonos'a kaçtı! Çağla Ayça Altunkaya kimdir?

Marinada kısa bir süre kalan ikiliye daha sonra Oğuzhan Koç, sevgilisi Yağmur Tanrısevsin, İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan eşlik etti.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile bu kez de Mikonos'a kaçtı! Çağla Ayça Altunkaya kimdir?

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki sevgilisi ve arkadaşlarının içinde olduğu sürat teknesiyle Çeşme açıklarında gözden kayboldu...

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile bu kez de Mikonos'a kaçtı! Çağla Ayça Altunkaya kimdir?

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR?

Gizemli kadının adı Çağla Ayça Altunkaya olduğu iddia edildi. 20 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi.

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