Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya için para saçıyor! Bu kez de Mikonos'da yakalandılar!

Acun Ilıcalı'nın, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile olan beraberliği devam ediyor. Ilıcalı, önceki gün Yunan Adası Mikonos'da, genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile sürat teknesinde görüntülendi. Çeşme'de bindiği sürat teknesiyle Mikonos'a geçip Yunan doslarıyla bir araya gelen ünlü televizyoncuya, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van Hooijdonk'un eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Normal şartlardaki deniz yolculuğu yaklaşık 6 saat sürerken, Acun Ilıcalı, ultra lüks sürat teknesiyle bu mesafeyi sadece 1 saatte katetti. Acun, aşkı Mikonos'ta kahvaltı edebilsin diye denizin üzerinde uçtu.