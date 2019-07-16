Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 16.07.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 09:58

Son dakika: Ünlü oyuncu gözaltına alındı! ?

, bir festivale katılmak için geldiği İzmir'in Urla ilçesinde, gözaltına alındı. 72 yaşındaki tiyatro sanatçısı Aydın, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazısıyla duyurdu. ?

Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye gelen tiyatro oyuncusu , kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı. Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.

Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

ORHAN AYDIN KİMDİR?

Orhan Aydın, 27 Eylül 1947 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir. Orhan Aydın, ortaokul son sınıf itibari ile tiyatro sahnelerindedir. Gerçek sanat disiplinleriyle ilk kez Halkevlerinde karşılaştı ve uzunca bir zaman Ankara'da Halkevlerinde çalışmalarını sürdürdü. Sonra da profesyonel olarak bütün okul hayatı boyunca da sahnelerde oyunculuğa devam etti. Şimdiye kadar 94 tiyatro oyununda rol aldı ve birçok sinema filmi ve dizilerde oynadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin HaberleriSon dakika: Ünlü oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı! Orhan Aydın kimdir?
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri