Güneş'in Kızları isimli dizisiyle ismini duyuran Miray Akay, Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından insanlar internette Miray Akay kimdir, kaç yaşında soruları hakkında araştırma yapmaya başladı.

MİRAY AKAY KİMDİR?

Miray Akay, 17 Temmuz 2000 senesinde Ukrayna'da hayata gözlerini açmıştır. Gerçek ismi Myroslava Kosteva Akay olan Miray Akay, oyunculuk kariyerine henüz üç yaşındayken atılarak birçok reklam ve dizi projesinde boy göstermiştir. İlkokul eğitimini ve ortaokul öğrenimini İstanbul Bahçelievler Ali Haydar okulunda bitiren Miray Akay, üniversite eğitimini ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayarak mezun olmuştur.