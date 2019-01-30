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  • 30.01.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 10:10

Son dakika: - Berkay olayında ilk duruşma! Arda Turan adliyede

ve Berkay kavgasına ilişkin açılan dava bugün görülecek. Arda Turan ve şarkıcı , 3 ay önce Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga etmiş ve mahkemelik olmuşlardı. Bugün doğum günü olan Arda Turan, ilk duruşma için adliyeye geldi.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanacak. Bugün doğum günü olan Arda Turan'ın 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

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