Evinin banyosunda düştükten sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden ve 18 Ekim'den beri hastanede olan Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka şovmenin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Kayuka şöyle konuştu:

''Mehmet Ali fizik tedaviye iyi yanıt veriyor. Kolları iyi duruma geldi. Ayaklarını atıyor ve yürüyor. Tabii ki uzun soluklu bir yürüyüş değil, kısa sürede yoruluyor ama durumu iyiye gidiyor.

Uzun bir süre oldu ve hastane ortamından sıkıldı. Zaten bu kadar zaman kim kalmak ister ki hastanede? Kendisi sıkılıyor ama o da mutlu sürecin iyiye gitmesinden.''