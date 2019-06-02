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  • 02.06.2019 14:07
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 14:18

'in doktoru konuştu! 227 gündür hastanede olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Evinin banyosunda düştükten sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden ve 227 gündür hastanede olan 'in doktoru Jan Klod Kayuka şovmenin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Mehmet Ali Erbil'in Ramazan Bayramı'nı da hastanede geçireceğini belirten Jan Klod Kayuka ''Bayramda hastanede ama bu gidişle inşallah bir dahaki bayrama çıkabilir'' dedi.

Evinin banyosunda düştükten sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden ve 18 Ekim'den beri hastanede olan Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka şovmenin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Kayuka şöyle konuştu:

''Mehmet Ali fizik tedaviye iyi yanıt veriyor. Kolları iyi duruma geldi. Ayaklarını atıyor ve yürüyor. Tabii ki uzun soluklu bir yürüyüş değil, kısa sürede yoruluyor ama durumu iyiye gidiyor.

Uzun bir süre oldu ve hastane ortamından sıkıldı. Zaten bu kadar zaman kim kalmak ister ki hastanede? Kendisi sıkılıyor ama o da mutlu sürecin iyiye gitmesinden.''

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