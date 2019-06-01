Sezon finali yapan Hercai dizisinin yıldız oyuncusu Akın Akınözü, bu videoyu paylaşarak "Arkamızda böyle keyifli anılar bırakarak geçirdiğimiz 12 bölüm boyunca emeği geçen tüm hercai ekibine ve bizi yalnız bırakmadan hep zirvede tutan bütün seyircilerimize sonsuz teşekkürler...En az bizim burada eğlendiğimiz kadar eğleneceğiniz bir tatil geçirmenizi diliyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere;)" yazdı. Videoda oyun havası oynayan yakışıklı oyuncu, hayranlarını şaşırttı.

HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA