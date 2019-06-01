Sezon finali yapan Hercai dizisinin yıldız oyuncusu Akın Akınözü, bu videoyu paylaşarak "Arkamızda böyle keyifli anılar bırakarak geçirdiğimiz 12 bölüm boyunca emeği geçen tüm hercai ekibine ve bizi yalnız bırakmadan hep zirvede tutan bütün seyircilerimize sonsuz teşekkürler...En az bizim burada eğlendiğimiz kadar eğleneceğiniz bir tatil geçirmenizi diliyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere;)" yazdı. Videoda oyun havası oynayan yakışıklı oyuncu, hayranlarını şaşırttı.
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, Instagram paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı! Aslanbey Konağı'nda eğlenceli dakikalar!
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai sezon finaliyle tatile girdi. Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, yayınlanan 12. bölümün ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Yakışıklı oyuncunun sosyal medya paylaşımı hayranlarını şok etti. Her bölümde entrikalı dakikalar yaşanan Aslanbey Konağı, bu kez eğlenceli anlara sahne oldu.
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