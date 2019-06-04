Oyuncu ve sunucu Evrim Akın, yeni bir aşka yelken açtı. Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ile aşk yaşamaya başladığını duyurdu.
Oyuncu ve sunucu Evrim Akın, yeni bir aşka yelken açtı. Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ile aşk yaşamaya başladığını duyurdu.
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