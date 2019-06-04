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  • 04.06.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 16:04

ile aşklarını sosyal medyadan duyurdu

Aşk bombası bayramda patladı... Ünlü oyuncu ve sunucu , yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı ile aşk yaşamaya başladı. Evrim Akın ve Aşkım Kapışmak çifti aşklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Oyuncu ve sunucu Evrim Akın, yeni bir aşka yelken açtı. Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ile aşk yaşamaya başladığını duyurdu.

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