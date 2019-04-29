Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Mehmet Ali Erbil, 6 ay önce evinin banyosunda geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir yoğun bakım sürecinden sonra normal odada hala tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez görüntülendi. Emel Sayın, geçen hafta verdiği konserde Mehmet Ali Erbil'i aramış ve şovmenin aylar sonra ilk kez sesi duyulmuştu. Erbil bu kez de sosyal medya hesabından kısa süreli canlı yayın yaparak hayranlarını heyecanlandırdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali!

29.04.2019 12:48 - Son Güncelleme: 29.04.2019 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





