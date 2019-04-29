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Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Mehmet Ali Erbil, 6 ay önce evinin banyosunda geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir yoğun bakım sürecinden sonra normal odada hala tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez görüntülendi. Emel Sayın, geçen hafta verdiği konserde Mehmet Ali Erbil'i aramış ve şovmenin aylar sonra ilk kez sesi duyulmuştu. Erbil bu kez de sosyal medya hesabından kısa süreli canlı yayın yaparak hayranlarını heyecanlandırdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali!

29.04.2019 12:48 - Son Güncelleme: 29.04.2019 12:48
Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Mehmet Ali Erbil, 6 ay sonunda hayranlarıyla kavuştu. Evindeki banyoda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavisini gördüğü kaçış sendromuna yeniden yakalanan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Geçen hafta Emel Sayın, konseri esnasında Mehmet Ali Erbil'i aramış ve şovmenin aylar sonra ilk kez sesi duyulmuştu.

Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede gözetim altında tutulmaya devam eden ünlü şovmen, sosyal medya hesabından kısa süreliğine bir canlı yayın açtı.

Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

MEHMET ALİ ERBİL'İN SON HALİ MERAK EDİLİYORDU

Geçtiğimiz hafta Emel Sayın, konseri esnasında Mali'yi aramış ve şovmenin aylar sonra ilk kez sesi duyulmuştu.

Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Tedavi gördüğü süre içerisinde geçmiş anılarına dair fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Erbil'in son hali herkes tarafından merak ediliyordu.

Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

YAPTIĞI CANLI YAYINLA HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ

Erbil'i Instagram'dan takip eden kullanıcılar, canlı yayın bildiriminin gelmesiyle heyecana kapıldı.

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