Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 24.05.2019 00:50
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 00:52

Şarkıcı dolandırıcıların hedefi oldu!

Şarkıcı 'i telefonla arayan bir dolandırıcı, kendisini Valisi olarak tanıtıp için başlattıklarını yardım kampanyasına 6 bin TL. bağışta bulunmasını istedi. Polis, para hesaptan çekilmeden bloke ederek dolandırıcıların parayı çekmesini engelledi.

Cenk Eren dolandırıcıların hedefi oldu!

İddiaya göre, şarkıcı 'i, " Valisiyim" diye arayan dolandırıcılar, için akülü sandalye alacakları, valilik olarak yardım kampanyası başlattıklarını belirterek 6 bin TL bağışta bulunmasını teklif etti.

Şarkıcı Cenk Eren, yardım amacıyla kullanılacağını düşünerek verilen hesaba 6 bin TL yatırdı. Dolandırıcılık olayını doğrulayan Erdoğan Bektaş, "Doğrudur biz de duyduk. Maalesef dolandırıcılar bu metodu kullanıyor. İnsanımızın dikkatli olması gerekiyor. Bu olayda yatırılan paranın 6 bin lira olduğu ve polisin müdahalesiyle paranın hesaptan çekilmeden bloke edilip kurtarıldığı bilgisi var. Cenk Eren'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Cenk Eren, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde, 31 Mart yerel lerinde eski muhtar Mehmet Akyol'un seçimi kaybedince yıktığı çocuk parkının yerine yeni bir park yaptırmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin HaberleriŞarkıcı Cenk Eren dolandırıcıların hedefi oldu!
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri