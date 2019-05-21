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  • 21.05.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 17:34

'ın skandal videoya verdiği pişkin ifade ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz ne ceza alacak?

, geçtiğimiz ay Instagram hesabı üzerinden skandal paylaşımda bulundu. Sözde fenomen Kerimcan Durmaz, uçak tuvaletinden paylaştığı skandal görüntü hakkında savcılık talimatıyla polise ifade verdi. İşte müstehcen görüntüsüyle Türkiye gündemine oturan ve büyük tepki toplayan müptezel sözde fenomen Kerimcan Durmaz'ın verdiği pişkin ifade...

1.5 saat boyunca ifade veren Durmaz, Serhat Alaattinoğlu'na açıklamalarda bulundu. Kerimcan Durmaz, "İfademi verdim. Özrümü diledim. Yani ne söyleyeyim, çok üzgünüm. Böyle bir durum yaşandığı için çok mutsuzum."

KERİMCAN DURMAZ NE CEZA ALACAK?

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