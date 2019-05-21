1.5 saat boyunca ifade veren Durmaz, Serhat Alaattinoğlu'na açıklamalarda bulundu. Kerimcan Durmaz, "İfademi verdim. Özrümü diledim. Yani ne söyleyeyim, çok üzgünüm. Böyle bir durum yaşandığı için çok mutsuzum."

KERİMCAN DURMAZ NE CEZA ALACAK?