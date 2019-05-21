1.5 saat boyunca ifade veren Durmaz, Serhat Alaattinoğlu'na açıklamalarda bulundu. Kerimcan Durmaz, "İfademi verdim. Özrümü diledim. Yani ne söyleyeyim, çok üzgünüm. Böyle bir durum yaşandığı için çok mutsuzum."
KERİMCAN DURMAZ NE CEZA ALACAK?
1.5 saat boyunca ifade veren Durmaz, Serhat Alaattinoğlu'na açıklamalarda bulundu. Kerimcan Durmaz, "İfademi verdim. Özrümü diledim. Yani ne söyleyeyim, çok üzgünüm. Böyle bir durum yaşandığı için çok mutsuzum."
KERİMCAN DURMAZ NE CEZA ALACAK?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.