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  • 21.05.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 19:08

öldü iddialarına açıklama!

Usta oyuncu 'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan haberlere Arkın'ın hesabından açıklama geldi. Açıklamada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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