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  • 21.05.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 16:54

Son dakika: Polisleri darp eden oyuncu 'a 19 yıl 6 aya kadar hapis! ?

Oyuncu 'a, 4 ay önce kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polis memurlarına "tehdit", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. ?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgün Aydın'ın 11 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy'de bir kavgaya karıştığı, kavga nedeni ile olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ettiği belirtiliyor.

YUMRUKLAMIŞ, TEKME ATMIŞ, KÜFÜR ETMİŞ
Özgün Aydın'ın üstünü polislere aratmadığı kaydedilen iddianamede, kelepçe takmak isteyen polislere, "Sen kimsin lan. Bana kelepçe takamazsın" dediği, kelepçe takıldığı sırada polis memuru olan müşteki T.Ö.'ye yumruk attığı, elindeki telefona tekme attığı, yere düşen telefonu almaya çalışırken de yüzüne tekme attığı, hakaretler ve tehditler savurduğu belirtildi.

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