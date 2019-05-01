Kerimcan Durmaz hakkında son dakika gelişmesi! Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabı kapatılıyor mu?

Altıkardeş, "Hakimin vereceği karar esas alınacaktır" dedi. Melih Altıkardeş, "Şüphelinin çocuk denecek yaşta takipçilerinin olduğu kuşkusuzdur. Günümüzde artış gösteren cinsel istismarın toplumsal olarak infiale neden olduğu bu günlerde birçok takipçisi bulunan şüphelinin herkesin görebileceği şekilde hayasızca hareket ve cinsel taciz içeren paylaşımlarda bulunması kamuoyu vicdanını ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Hukuk mücadelemiz bile bir başlangıçtır, can alıcıdır. Umarım bir sonuç alınacaktır" dedi.