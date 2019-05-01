Kerimcan Durmaz hakkında son dakika gelişmesi! Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabı kapatılıyor mu?
Kerimcan Durmaz hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Sözde sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabından yaptığı müstehcen video paylaşımının ardından tepkiler çığ gbi büyüdü. Son olarak Bursa'da avukatlık yapan Merve Saruhan Aydıngöz ve Melih Altıkardeş, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabının "ivedi" kapatılması için suç duyurusunda bulundu! Ayrıca, o "iğrenç" paylaşımın ardından Kerimcan Durmaz'a 'cinsel taciz', 'hayasızca hareketler' suçundan dava açıldı. İşte Kerimcan Durmaz hakkında yaşanan son gelişmeler!
INSTAGRAM HESABI KAPATILIYOR MU?
Uçakta paylaştığı skandal videoya ilişkin büyük tepki alan sözde fenomen Kerimcan Durmaz hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Durmaz'ın skandalı bardağı taşıran son damla oldu.
KERİMCAN DURMAZ'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
"SOSYAL MEDYA HESABI İVEDİLİ KAPATILSIN!"
Bursa'da avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Instagram hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılması ilgili suç duyurusunun ardından, sosyal medya hesabının 'ivedi' kapatılması için de suç duyurusunda bulundu. Altıkardeş, Durmaz hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacağını düşündüklerini söyledi.
Kerimcan Durmaz, 28 Nisan Pazar günü Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaştığı iddiasıyla büyük tepki çekti. Kısa bir süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınladı.
"5 YILA KADAR HAPSİ İSTENEBİLİR"
Avukat Melih Altıkardeş, Kerimcan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan 5651 sayılı yasanın 8'inci maddesine göre, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılacağını, 2 yıldan aşağı bir ceza almayacağını, hükmün geri bırakılabileceğini düşündüklerini söyledi.
Altıkardeş, "Hakimin vereceği karar esas alınacaktır" dedi. Melih Altıkardeş, "Şüphelinin çocuk denecek yaşta takipçilerinin olduğu kuşkusuzdur. Günümüzde artış gösteren cinsel istismarın toplumsal olarak infiale neden olduğu bu günlerde birçok takipçisi bulunan şüphelinin herkesin görebileceği şekilde hayasızca hareket ve cinsel taciz içeren paylaşımlarda bulunması kamuoyu vicdanını ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Hukuk mücadelemiz bile bir başlangıçtır, can alıcıdır. Umarım bir sonuç alınacaktır" dedi.