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  • 05.05.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 12:31

kimdir, kaç yaşında öldü? Medyum Keto gerçek adı ve biyografisi

hayatını kaybetti. Bir döneme adını kazıyan Medyum Keto'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, ? neden öldü? Medyum Keto'nun gerçek adı ne? İşte Medyum Keto'nun biyografisi....

Medyum Keto kimdir?

yaşamını yitirdi. Üç kez beyin ameliyatı olduğu bilinen Medyum Keto'nn hayatını kaybetmesinin ardından, internet üzerinde hayat hikayesi aratılmaya başlandı. 90'lı yıllara damga vuran Medyum Keto, bir canlı yayında Medyum MEmiş'ten tokat yiyerek gündeme gelmişti. Peki, ? öldü? İşte Medyum Keto'nun gerçek adı ve biyografisi...

MEDYUM KETO KİMDİR?

Medyum Keto gerçek adıyla Hacı Aydoğan, Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. Uzun bir dönem Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye yerleşti.

Özellikle 1990'lı yıllarda sanat camiasından ve iş dünyasından ünlü isimlerin dikkatini çekmiş ve bazı siyasetçilerin danışmanı olarak da medyumluk yaptı. Medyum Keto, bir canlı yayında Medyum Memiş'le yaşadığı sert tartışmayla gündeme gelmiş ve daha sonra ekranlardan uzaklaşmıştı ve şarkıcılık bile yapmıştı.

Medyum Keto'nu yaşı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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