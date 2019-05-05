Medyum Keto yaşamını yitirdi. Üç kez beyin ameliyatı olduğu bilinen Medyum Keto'nn hayatını kaybetmesinin ardından, internet üzerinde hayat hikayesi aratılmaya başlandı. 90'lı yıllara damga vuran Medyum Keto, bir canlı yayında Medyum MEmiş'ten tokat yiyerek gündeme gelmişti. Peki, Medyum Keto kimdir? Medyum Keto kaç yaşında öldü? İşte Medyum Keto'nun gerçek adı ve biyografisi...

MEDYUM KETO KİMDİR?

Medyum Keto gerçek adıyla Hacı Aydoğan, Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. Uzun bir dönem Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye yerleşti.

Özellikle 1990'lı yıllarda sanat camiasından ve iş dünyasından ünlü isimlerin dikkatini çekmiş ve bazı siyasetçilerin danışmanı olarak da medyumluk yaptı. Medyum Keto, bir canlı yayında Medyum Memiş'le yaşadığı sert tartışmayla gündeme gelmiş ve daha sonra ekranlardan uzaklaşmıştı ve şarkıcılık bile yapmıştı.

Medyum Keto'nu yaşı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.