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  • 09.05.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 09:39

kimdir, kaç yaşında neden öldü? Nilay Ceylan'ın biyografisi

kimdir? Miis Turkey 1997'de üçüncü seçilen Nilay Ceylan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Nilay Ceylan'ın hayatını kaybetmesinin ardından biyografisi internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, ? Nilay Ceylan kaç yaşındaydı? İşte Nilay Ceylan'ın biyografisi...

Nilay Ceylan kimdir?

kimdir? 20 yaşındayken 299 Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan Nilay Ceylan, Çağla Şıkel'in birinciliği kazandığı yarışmada üçüncü olmuştu. Babasını kaybettikten sonra içine kapanan ve şöhretten uzak hayat yaşayan Nilay Ceylan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki, ? Nilay Ceylan kaç yaşındaydı? İşte Nilay Ceylan'ın hayat hikayesi...

NİLAY CEYLAN KİMDİR?

Nilay Ceylan 1977 yılında dünyaya geldi. Ceylan, 20 yaşındayken Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılmıştı. Çağla Şıkel'in birinciliği kazandığı Miss Turkey 1997'de Ceylan üçüncülük tacının sahibi olmuştu.

Mimar Sinan Üniversitesi Dekor Kostüm Bölümü'nden mezun olan Ceylan, Kanal D'de sunuculuk yaptı. Kısa bir dönem oyunculuk da yapan Ceylan ardından Çatalca'ya yerleşti.

Şöhretten uzak hayat sürmeyi tercih eden Ceylan, hayatını tasarladığı takıları sosyal medya hesabından satarak kazanmaya başladı. 2 yıl önce babasını kaybeden eski güzelin bu ölümün ardından bunalıma girdiği iddia edildi. Nilay Ceylan 2019 Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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