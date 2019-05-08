Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, 2016 yılında boşandığı eski eşi manken Seçkin Piriler'in evine gitti. Eşi Kıvılcım Ural'a açtığı davayı geri çekmesini istedi. Ünlü solist, davayı çekmeyince Piriler'i 2 çocuğunun önünde darp etti.

Manken ise soluğu önceki akşam Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde aldı. Tangöze'den şikayetçi oldu. Çıkışta ise gazetecilere görüntü vermemek için büyük uğraş verdi. Aracına binen Piriler, soruları yanıtsız bıraktı.



Seçkin Piriler, kendisini darp eden Kaan Tangöze'den şikayetçi oldu.



Doğan SAVAŞ