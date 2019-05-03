İstanbul Adliyesine yapılan şikayetin ardından savcılık harekete geçti. Kerimcan Durmaz hakkında "Hayasızca hareketler bulunma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan suç duyurusunda uçak tuvaletindeki görüntünün fotoğrafı da yer aldı. Soruşturma sonunda savcılık bu suçtan iddianame hazırlarsa Kerimcan Durmaz'ın 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilebilecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sözde sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın paylaştığı müstehcen görüntüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPSİ İSTENECEK

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Adliyesine yapılan şikayetin ardından savcılık harekete geçti. Kerimcan Durmaz hakkında "Hayasızca hareketler bulunma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan suç duyurusunda uçak tuvaletindeki görüntünün fotoğrafı da yer aldı. Soruşturma sonunda savcılık bu suçtan iddianame hazırlarsa Kerimcan Durmaz'ın 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilebilecek.