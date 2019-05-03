Kerimcan Durmaz'ın skandal videosuna Yağmur Sarıoğlu'dan akılalmaz açıklama!

YEŞİM SALKIM

Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen fenomene bir tepki de şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'dan geldi. Instagram hesabından video yayınlayan Salkım, şunları söyledi: Görüntüler hakkında bir şey düşünmüyorum. Benim o insanlardan öğrenecek hiçbir şeyim yok. Tam aksine gelsinler biz usulü, adabı, terbiyeyi öğretelim. Bundan böyle bu tipleri evine sokanlar resim çektirenler bu hiç bir vasfı olmayan insanları başımıza tepemize çıkaranlar düşünsün çünkü su testisi su yolunda kırılır der eskiler olay budur destekleyenler düşünsün.

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