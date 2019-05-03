Kerimcan Durmaz'ın skandal videosuna Yağmur Sarıoğlu'dan akılalmaz açıklama!
Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı skandal videoya tepkiler çığ gibi büyürken, eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'dan akılalmaz açıklama geldi.Yağmur Sarıoğlu, yakın arkadaşı olan Kerimcan Durmaz'ın müstehcen paylaşımıyla ilgili bakın neler söyledi! İşte sözde fenomen Kerimcan Durmaz'ın, uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüsüne ünlülerden gelen tepkiler!
Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ünlü isimlerden büyük tepki alan sözde fenomen Kerimcan Durmaz hakkında, yakın arkadaşı olarak bilinen Yağmur Sarıoğlu'dan şaşkınlık verici açıklama geldi.
Yağmur Sarıoğlu,"Neden değişsin? Her insan hata yapabilir. Bizlerin de yanlışlıkla başkasına kısa mesaj attığımız oldu. Hata hepimiz yaptık. İleride yapmayacağımızın da garantisi yok. Benim insanların hatalarına karşı tahammül seviyem oldukça yüksek. Kimseye kolay kolay kırılmam, bozulmam. Hele anne olduktan sonra daha da tahammülkar oldum. Kerimcan hala arkadaşım, küslük yok aramızda hiçbir zaman da olmadı."
YEŞİM SALKIM
Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen fenomene bir tepki de şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'dan geldi. Instagram hesabından video yayınlayan Salkım, şunları söyledi: Görüntüler hakkında bir şey düşünmüyorum. Benim o insanlardan öğrenecek hiçbir şeyim yok. Tam aksine gelsinler biz usulü, adabı, terbiyeyi öğretelim. Bundan böyle bu tipleri evine sokanlar resim çektirenler bu hiç bir vasfı olmayan insanları başımıza tepemize çıkaranlar düşünsün çünkü su testisi su yolunda kırılır der eskiler olay budur destekleyenler düşünsün.