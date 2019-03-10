Beren Saat - Kenan Doğulu çifti evliliklerinde sona mı geldi? Beren Saat: Mücadele etmek yorucu!

Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin boşanacağı yönünde dedikodular devam ederken, gözler üzerinde olan Beren Saat, kimseye aldırış etmeden Instagram hesabından kafa karıştıran paylaşımlara devam ediyor. Beren Saat, geçtiğimiz gün Kenan Doğulu ile boşanma iddialarına ''Bana biraz zaman verin'' diyerek cevap verirken, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ise, ''Yani bilmiyorum ki, ne diyeyim şimdi?'' şeklinde yanıt vermişti. İşte Beren Saat'in yeni Instagram paylaşımı...

10.03.2019 13:39 - Son Güncelleme: 10.03.2019 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





