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Beren Saat - Kenan Doğulu çifti evliliklerinde sona mı geldi? Beren Saat: Mücadele etmek yorucu!

Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin boşanacağı yönünde dedikodular devam ederken, gözler üzerinde olan Beren Saat, kimseye aldırış etmeden Instagram hesabından kafa karıştıran paylaşımlara devam ediyor. Beren Saat, geçtiğimiz gün Kenan Doğulu ile boşanma iddialarına ''Bana biraz zaman verin'' diyerek cevap verirken, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ise, ''Yani bilmiyorum ki, ne diyeyim şimdi?'' şeklinde yanıt vermişti. İşte Beren Saat'in yeni Instagram paylaşımı...

10.03.2019 13:39 - Son Güncelleme: 10.03.2019 13:39
Beren Saat - Kenan Doğulu çifti sona mı geldi? Beren Saat: Mücadele etmek yorucu!

BEREN SAAT - KENAN DOĞULU EVLİLİĞİ SONA MI GELDİ?

26 Şubat'ta Instagram'da paylaştığı hüzünlü doğum günü notuyla şaşırtan, Kenan Doğulu ile evliliğinde ciddi bir kriz olduğu konuşulan Beren Saat, boşanma iddiaları ile ilgili yöneltilen soruları geçen günlerde ''Bana biraz zaman verin'' diyerek yanıtsız bırakmıştı.

Beren Saat - Kenan Doğulu çifti sona mı geldi? Beren Saat: Mücadele etmek yorucu!

Kenan Doğulu ise ''Beren Hanım'ın boşanmak istediği, sizin karşı çıktığınız doğru mu?'' sorusunu şöyle yanıtlamıştı: ''Yani bilmiyorum ki, ne diyeyim şimdi?''

Beren Saat - Kenan Doğulu çifti sona mı geldi? Beren Saat: Mücadele etmek yorucu!

Beren Saat üç gün önce de Instagram'dan paylaştığı kuş fotoğrafının altına , "I will survive" (Hayatta kalacağım) notunu düştü.

Beren Saat - Kenan Doğulu çifti sona mı geldi? Beren Saat: Mücadele etmek yorucu!

''MÜCADELE ETMEK YORUCU''

Beren Saat bugün de Instagram hesabından şu sözü paylaştı: ''Kadınların erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyacı vardır. Çünkü ataerkillikle mücadele etmek yorucudur.''

Beren Saat - Kenan Doğulu çifti sona mı geldi? Beren Saat: Mücadele etmek yorucu!

YAKIN ARKADAŞIYLA DERTLEŞTİ

Beren Saat önceki gün de oyuncu arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile Nişantaşı'nda buluştu. 2 saat dertleştiler. Beren Saat çıkışta yine moralsizdi. Esra Dermancıoğlu'nun da gergin halleri objektiflere yansıdı.

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