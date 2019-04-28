Brezilya'da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan 26 yaşındaki manken Tales Soares, bir anda yere düştü. Epilepsi krizi geçirdiği düşünülen manken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Brezilya'da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan 26 yaşındaki manken Tales Soares, bir anda yere düştü. Epilepsi krizi geçirdiği düşünülen manken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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