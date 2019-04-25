Hadi yarışması Magazin bölümüyle takipçileriyle buluşuyor. Her yarışma öncesi ipucu sorusu paylaşan Hadi bugünkü yarışmada ünlü bir oyuncu hakkında paylaşım yaptı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, bu ünlü oyuncunun gerçek adının hangisi olduğu soruldu. Hemen ipucu sorusuna değinelim. Bu oyuncu Yaprak Dökümü ile adını duyurmuş, son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterine hayat vermişti. Peki, Ufak Tefek Cinayetler Oya kimdir? İşte 25 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (25 NİSAN 2019)

Soru: Ufak Tefek Cinayetler Oya kimdir?

Cevap: GÖKÇE BAHADIR

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadrı, 9 Kasım 1981 tarihinde dünyaya geldi. 2011 yılından beri oyunculuk kariyerini sürdürmektedir. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan oyuncu, Akademi İstanbul'dan önce Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de oyunculuk eğitimi almıştır.

FM'de radyo programı sunarak meslek hayatına atılan oyuncu, farklı radyo kanallarında da çalışmıştır. Rol aldığı dizilerde değişik karakterleri başarıyla canlandıran Gökçe Bahadır, güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Akrep burcunda olan sanatçı burcunun tüm özelliklerini taşımakta ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak toplum bilincinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Akademi İstanbul'da tamamladığı Radyo Televizyon eğitiminin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de oyunculuk eğitimi olan sanatçı, rol aldığı dizi ve filmlerde adından bolca söz ettirmiştir. Ali Sunal ile kısa bir süre evli kalan oyuncu 2012 tarihinde boşanmıştır. Şu an eski rol arkadaşı Caner Cindoruk ile adı aşk dedikodularında yer alan genç oyuncu güzelliğiyle herkesi büyülemektedir. 2012 yılında Bilkent Üniversitesi tarafından verilen En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Dedemin İnsanları filminde sergilediği başarılı performans ile kazanmıştır. Oyuncu 2013 yılında da İnternet Medyası ödüllerinde En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ödülünü Kayıp Şehir isimli dizideki rolü ile kazanmıştır.